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23:44, 5 апреля 2024Спорт

Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес впервые высказался после выхода из тюрьмы

Обвиненный в изнасиловании Дани Алвес, заявил, что выживет, где бы ни находился

Фото: David Oller / Global Look Press

Бразильский футболист Дани Алвес впервые высказался после выхода из тюрьмы. Его слова приводит El Periodico.

«Где бы я ни оказался, я выживу. Я приспосабливаюсь ко всему, ведь не место делает человека, а человек место. Сейчас я чувствую себя хорошо и спокойно», — отметил Алвес. Он также отметил, что каждую пятницу приходит в суд, чтобы отметиться.

22 февраля футболиста приговорили к 4,5 года лишения свободы по делу об изнасиловании девушки в ночном клубе в 2022 году. Через месяц суд Барселоны согласился временно освободить Алвеса под залог в один миллион евро. После этого Алвес устроил вечеринку в своем особняке.

Алвес становился чемпионом Франции, Италии, Испании и завоевывал национальные кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник побеждал на Олимпийских играх и молодежном чемпионате мира, а также по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок конфедераций.

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      Алексей Гусев
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