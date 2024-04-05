Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:19, 5 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыта новая дата рассмотрения жалобы фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд рассмотрит жалобу на арест Исломова по делу о теракте в «Крокусе» 10 апреля

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест одного из фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова в среду, 10 апреля. Новую дату раскрыл ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляционной жалобы Диловара Исломова состоится 15 апреля. По версии следствия, именно он продал белый автомобиль Renault, на котором террористы пытались выехать с территории России после нападения в «Крокусе».

Мужчина был помещен под стражу 25 марта решением Басманного суда Москвы. Вместе с ним в СИЗО находятся его отец Исроил и брат Аминчон.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Следователи нашли доказательства связи нападения на «Крокус» с Украиной. Что обнаружили в телефоне террориста?

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      На Урале военных стали искать по объявлениям на остановках

      Молния ударила в 18 игравших в футбол школьников

      Россиянин в трусах влез в чужую квартиру и выкрал одежду с украшениями

      Фигурант дела о взрывчатке в украинских иконах стал свидетелем

      Названы цены на аналоги Hyundai Solaris в России

      Украина ввела санкции против 86 российских предприятий

      Обнаружена польза пыльцы в борьбе с переломами

      Стало известно о проблемах с ремонтом российских НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше