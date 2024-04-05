Раскрыта новая дата рассмотрения жалобы фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд рассмотрит жалобу на арест Исломова по делу о теракте в «Крокусе» 10 апреля

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест одного из фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова в среду, 10 апреля. Новую дату раскрыл ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание назначено на 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что рассмотрение апелляционной жалобы Диловара Исломова состоится 15 апреля. По версии следствия, именно он продал белый автомобиль Renault, на котором террористы пытались выехать с территории России после нападения в «Крокусе».

Мужчина был помещен под стражу 25 марта решением Басманного суда Москвы. Вместе с ним в СИЗО находятся его отец Исроил и брат Аминчон.

