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20:00, 5 апреля 2024Бывший СССР

Шестая серия взрывов за день произошла в Харькове

Харьковская администрация сообщила о шестой серии взрывов за день
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Шестая серия взрывов за день произошла в Харькове. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его заявлению, Вооруженные силы (ВС) России наносили удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Ранее он писал о ударах по населенным пунктам Момотово и Александровка в Харьковской области.

Сейчас в нескольких регионах Украины, включая Харьковскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Ранее о серии взрывов сообщало украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Кроме того, днем 5 апреля, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

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      Валентин Карант
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