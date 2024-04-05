Шестая серия взрывов за день произошла в Харькове

Харьковская администрация сообщила о шестой серии взрывов за день

Шестая серия взрывов за день произошла в Харькове. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его заявлению, Вооруженные силы (ВС) России наносили удары корректируемыми авиационными бомбами (КАБ). Ранее он писал о ударах по населенным пунктам Момотово и Александровка в Харьковской области.

Сейчас в нескольких регионах Украины, включая Харьковскую область, действует предупреждение об угрозе с воздуха.

Ранее о серии взрывов сообщало украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

Кроме того, днем 5 апреля, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.