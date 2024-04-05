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22:37, 5 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаевской области

В Николаевской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Николаевской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Очакове Николаевской области», — говорится в сообщении украинского издания.

Воздушная тревога в области не объявлена. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

Ранее в Харькове произошел мощный взрыв. Информацию об этом подтвердил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы! Будьте осторожны!» — сообщал он. Кроме того, взрывы были слышны в подконтрольном киевским властям Запорожье.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Марина Совина
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