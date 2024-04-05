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14:10, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Харькове заметили исчезновение солдат «Азова»

Пророссийское подполье сообщило об уходе из Харькова солдат «Азова»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Солдаты бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которых ранее регулярно видели в центре Харькова, покинули город. Об уходе украинских солдат из города сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает ТАСС

«Действительно, сейчас их почти не наблюдается в городе. Они, скорее всего, были переброшены на фронт — на донецкое и авдеевское направления», — отметил он

О прибытии бойцов бригады национальной гвардии Украины «Азов» стало известно 1 апреля. Тогда сообщалось, что по вечерам военные выходят небольшими группами в центр города.

После этого советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил, что в Харьков бойцы «Азова» прибыли для борьбы с подпольем. Он отметил, что азовцы имеют большие полномочия и их действия будут безнаказанными.

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      Александр Курбатов
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