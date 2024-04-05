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15:30, 5 апреля 2024Бывший СССР

В МИД назвали диким ответ Киева на ноту Украине по антитеррору

Захарова назвала диким публичный ответ Киева на ноту Украине по антитеррору
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24» назвала диким публичный ответ Киева на российскую ноту Украине по антитеррору.

«Этот ответ был в какой-то дикой, даже не хочется варваров обижать сравнением с киевским режимом», — заявила дипломат.

Захарова отметила, что направленная Москвой в адрес Киева нота является частью регламентной работы по представлению материалов российской стороны в международные правовые инстанции. Они будут пополняться по мере появления новых данных.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина стала откровенно террористическим государством, страна уже 10 лет терроризирует жителей Донбасса. Он подчеркнул, что Киев использовал аргументы о якобы терроризме в стране как повод для оправдания своих действий с 2014 года.

1 апреля МИД России заявил о намерении передать Украине ноту о причастности страны к теракту в «Крокусе Сити Холле». По словам Захаровой, после получения документа Киев будет обязан принять антитеррористические меры в отношении виновных.

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