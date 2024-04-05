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05:38, 5 апреля 2024Бывший СССР

В Одесской области раздались взрывы

«Общественное»: в Одесской области произошла серия взрывов

Фото: Leah Millis / Reuters

В Одесской области прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram.

На территории региона была объявлена воздушная тревога.

В ночь на пятницу, 5 апреля, взрывы раздались в Харькове. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов. Сообщалось, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявляли о ракетной атаке на Харьков.

4 апреля российские силы нанесли удар по танковому училищу ВСУ в Харькове, где находились иностранные танки и инструкторы. Кроме того, атаке подверглось здание РОВД.

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      Марина Совина
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