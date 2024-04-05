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12:33, 5 апреля 2024Наука и техника

В России отреставрируют советский супертанк ИС-7

В парке «Патриот» отреставрируют советский тяжелый танк ИС-7

Кадр: Telegram-канал «Парк Патриот»

Советский тяжелый танк ИС-7, который был одним из самых мощных танков своего времени, отправили в реставрационную лабораторию парка «Патриот». Об этом сообщили в Telegram-канале Центрального парка Вооруженных сил России.

На опубликованном ролике можно заметить осмотр боевого отделения супертанка и его буксировку при помощи бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1.

«Специалисты реставрационной лаборатории в ближайшие дни выполнят восстановительные работы, после чего экспонат вернется в 1-й павильон "Тяжелые танки и САУ СССР" Танкового музея (Технического центра) парка "Патриот"», — говорится в сообщении.

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Проектирование опытного танка «Объект 260», который позже получил индекс ИС-7, начали в 1945 году. Машина стала развитием серийного ИС-3, но отличалась от него рядом новых решений. ИС-7 получил нарезную пушку С-70 калибра 130 миллиметров с механизмом заряжания, который облегчал работу двух заряжающих. Также в арсенал танка входило восемь пулеметов. Выпуск ИС-7 ограничился шестью прототипами и небольшим количеством предсерийных машин.

В мае 2023 года «Уралвагонзавод» сообщил о подготовке более 20 единиц раритетной бронетехники для парада Победы в Санкт-Петербурге, Нижнем Тагиле и Челябинске. Специалисты подготовили танки Т-34, ИС-3, а также самоходные установки ИСУ-152 и СУ-100.

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      Даниил Иринин
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