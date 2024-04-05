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18:13, 5 апреля 2024Мир

В России прокомментировали план Б Запада на случай поражения Украины

Депутат Водолацкий осудил попытки Запада вовлечь Молдавию в конфликт на Украине
Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий . Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал озвученный на Западе план Б на случай поражения Украины — использовать Молдавию как плацдарм против России. В беседе с «Лентой.ру» депутат осудил попытки Запада вовлечь Кишинев в конфликт.

Ранее бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен заявил, что Запад может использовать Молдавию в качестве плацдарма против России в случае поражения Киева в конфликте на Украине.

«Сейчас на Западе хаотично ищут, где можно применить свои силы, чтобы на границах России продолжать свою грязную работу, в ходе которой будут уничтожены граждане того государства, которое они кинут в топку своих деяний: это могут быть Молдова, Армения, Грузия», — прокомментировал мнение Брайена Водолацкий.

План Б западных политиков — это банкротство их возможностей и желаний, которые они хотели реализовать на территории Украины

Виктор Водолацкийпервый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками 

При этом он не исключил, что Молдавия может начать сотрудничество с альянсом.

«Есть большой набор стран, где есть продажные политики, которые за мифическое светлое будущее готовы пустить в свою страну хаос. Граждане этих стран должны понимать, что их ожидает, и пример Украины станет для них охлаждающим душем. Молдавия должна сделать все, чтобы Майя Санду перестала быть президентом страны: для этого у народа есть все рычаги», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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      Варвара Кошечкина
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