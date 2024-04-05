Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 5 апреля 2024Экономика

В России станет проще получить лицензию на производство алкоголя

Кабмин РФ одобрил проект, упрощающий получение лицензии на производство алкоголя

Фото: Иван Высочинский / ТАСС

Правительство РФ одобрило законопроект о сокращении срока получения лицензий на производство и оборот алкогольной продукции, также предусматривающий упрощение в части сокращения перечня документов для их получения, сообщается на сайте министерства финансов страны.

Согласно документу, сроки рассмотрения заявлений сократятся с 30 календарных до 20 рабочих дней, а продлить их смогут не более чем на 10 рабочих против нынешних 30 календарных дней. Также для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина теперь потребуется три документа вместо прежних 10-11 (в зависимости от вида предпринимательской деятельности).

В Минфине отметили, что благодаря таким изменениям компании, запросившие лицензии, смогут быстрее приступать к работе.

Ранее стало известно, что по итогам января-февраля 2024 года производство алкоголя в России выросло на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Наибольший прирост показал сегмент виноградных вин (плюс 28,9 процента в годовом выражении), объем производства водки увеличился на 4,4 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Дамбу прорвало в российском городе

      На Украине захотели ужесточить наказание за неявку в военкомат

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Россиянин представился арендатором комнаты и расправился с четырьмя людьми

      В Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта

      Для эвакуации после прорыва дамбы в Орске подготовили шесть ПВР

      Небензя призвал Совбез ООН договориться о санкциях против Израиля

      33-летняя Ида Галич показала фигуру в откровенном бикини

      В МАГАТЭ ответили на слова Захаровой об атаках ВСУ на ЗАЭС

      Трое россиян попали под следствие за незаконную продажу огнестрельного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше