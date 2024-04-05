В России станет проще получить лицензию на производство алкоголя

Кабмин РФ одобрил проект, упрощающий получение лицензии на производство алкоголя

Правительство РФ одобрило законопроект о сокращении срока получения лицензий на производство и оборот алкогольной продукции, также предусматривающий упрощение в части сокращения перечня документов для их получения, сообщается на сайте министерства финансов страны.

Согласно документу, сроки рассмотрения заявлений сократятся с 30 календарных до 20 рабочих дней, а продлить их смогут не более чем на 10 рабочих против нынешних 30 календарных дней. Также для получения лицензии на производство, хранение и поставки вина теперь потребуется три документа вместо прежних 10-11 (в зависимости от вида предпринимательской деятельности).

В Минфине отметили, что благодаря таким изменениям компании, запросившие лицензии, смогут быстрее приступать к работе.

Ранее стало известно, что по итогам января-февраля 2024 года производство алкоголя в России выросло на 11 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Наибольший прирост показал сегмент виноградных вин (плюс 28,9 процента в годовом выражении), объем производства водки увеличился на 4,4 процента.