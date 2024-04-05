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19:38, 5 апреля 2024Россия

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Глава Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — написал градоначальник под видеозаписью с сигналом тревоги.

Других подробностей губернатор не привел. Незадолго до сообщения о начале воздушной тревоги Telegram-канал, освещающий оперативную обстановку на Крымском мосту, опубликовал пост с информацией о перекрытии движения транспорта на объекте.

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В этот же день стало известно, что трое жителей поселка Суземка Брянской области получили легкие ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Александр Богомаз отметил, что гражданам оказывают необходимую медицинскую помощь. Затем ВСУ обстреляли село Чуровичи Климовского района, пострадавших при атаке не было.

Во время третьей атаки повреждения получило село Демьянки Стародубского муниципального округа. По словам Богомаза, пострадавших там также не было.

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      Никита Абрамов
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