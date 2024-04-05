Жена и дочь навестили мурманского губернатора Чибиса в больнице

Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Чибиса в больнице

Жена и дочь навестили губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в больнице. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь политика Лилия Сечкина.

«Губернатора навестили его супруга Евгения Владимировна и дочь Елизавета», — отметила она.

Сам же Чибис опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, где он находится в больничной палате в окружении жены и дочери.

Напомним, вечером 4 апреля на Чибиса напал 42-летний Александр Быданов. Мужчина ранил политика ножом в живот. Покушение произошло, когда губернатор выходил из дома культуры «Строитель» в Апатитах после встречи с местными жителями.

На допросе нападавший объяснил, что хотел расправиться с главой Мурманской области, потому что он ему не нравился как политик.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент, заявил, что соответствующим службам следует сделать выводы о необходимости усиления безопасности чиновников.

В пятницу стало известно, что губернатора Андрея Чибиса, получившего ножевое ранение, перевезли в Мурманскую областную больницу.