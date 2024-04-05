Захарова заявила об использовании журналистов спецслужбами США

Захарова: спецслужбы США используют журналистов в качестве своих агентов

Спецслужбы США, вопреки американским законам, используют журналистов в качестве своих агентов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание, что недавно газета The Wall Street Journal посвятила номер своему корреспонденту Эвану Гершковичу, арестованному в России по обвинению в шпионаже. В годовщину ареста журналиста издание вышло с пустой первой полосой и фразой «Здесь мог быть его репортаж».

«Гершкович мог написать о террористических обстрелах российских городов. (...) Мог, но почему-то не писал все те годы, что работал в России. Мог бы, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью», — указала Захарова.

Представитель МИД России предположила, что, оставляя первую полосу пустой, газета могла высказать свое негодование в адрес американских спецслужб, «которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов».

Гершкович был задержан 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. В отношении журналиста возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. По версии следствия, корреспондент по заданию США собирал материалы, составляющие государственную тайну. 26 марта стало известно, что суд продлил ему арест до 30 июня.