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13:41, 6 апреля 2024Спорт

Глава ОКР объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России

Поздняков: ОКР на стороне спортсменов, для которых неприемлемы условия МОК

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале объяснил критику в адрес нейтральных олимпийцев из России.

Поздняков заявил, что позиции ОКР и Министерства спорта разительно отличаются. Он подчеркнул, что ОКР выступает на стороне спортсменов, для которых неприемлемы условия Международного олимпийского комитета (МОК). Чиновник добавил, что спортсмены должны делать личный выбор относительно своего участия в Олимпиаде.

5 апреля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сочла, что выступающие на Играх россияне не должны иметь гражданства страны. Поздняков в тот же день назвал желающих выступить на Играх российских теннисистов командой иноагентов.

В декабре прошлого года МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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