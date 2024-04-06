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23:45, 6 апреля 2024Россия

В Госдуме высказались о французских солдатах на Украине

Депутат Госдумы Белик: французские солдаты на Украине будут для ВС РФ вне закона

Фото: Global Look Press

Французские солдаты получат на Украине статус иностранных наемников и будут для Вооруженных сил (ВС) РФ вне закона, заявил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский испытывает острую нехватку в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) лояльных ему солдат. Сколько французов уедет на Украину и уедут ли вообще — Белик назвал это загадкой года. По его мнению, все может ограничиться только словами.

«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для Российской армии будут вне закона», — высказался он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военных Франции в количестве 1,5 тысячи человек могут привести в состояние готовности для отправки на Украину в апреле.

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      Марина Совина
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