Российский посол рассказал о возможной отправке войск Финляндии на Украину

Посол Кузнецов: Финляндия может в будущем отправить войска на Украину

Финские власти в будущем могут принять решение об отправке своих бойцов на Украину. Хельсинки будет ориентироваться на Вашингтон в данном вопросе, рассказал посол России в Финляндии Павел Кузнецов, пишет ТАСС.

«Судя по заявлениям финского руководства, в Хельсинки пока не планируют направлять своих солдат на Украину. Вместе с тем позиция Финляндии может быстро измениться, судя по заявлениям министра иностранных дел Элины Валтонен», — отметил он.

Валтонен считает, что эту тему следует «поддерживать на плаву» и в будущем все возможно, указал Кузнецов.

Ранее министр иностранных дел Финляндии, отвечая на вопрос о возможности отправки западных войск на Украину, рассказала, что в долгосрочной перспективе в Хельсинки «не должны ничего исключать».

Ранее сообщалось, что Украина получит от Финляндии 290 миллионов евро (более 28,8 миллиарда рублей) на развитие и восстановление. Хельсинки выделят Киеву данную сумму в соответствии с готовящимся четырехлетним планом поддержки Киева.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал с президентом Финляндии Александром Стуббом соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке.