Снаряд «Вампира» сбили в ходе ударов по Харькову

Эксперт Рожин: в ходе ударов по Харькову уничтожили снаряд «Вампир»

В ходе ночных ударов по Харькову было уничтожено чешское средство реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир» (Vampire), из которых противник обстреливал Белгород. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в Telegram,

По данным эксперта, было сбито два средства РСЗО «Вампир». «РСЗО смогли отследить вплоть до Харькова, где они и были уничтожены», — написал Рожин и отметил отличную работу разведки и ракетчиков.

Позже эксперт опубликовал обновление, в котором указал, что одна установка могла быть не «Вампиром», а РСЗО «Буревий». «По сути тот же "Ураган, но на таком же чешском шасси, как и "Вампир"», — заключил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) 6 апреля сбили десять снарядов РСЗО «Вампир» (Vampire) над Белгородской областью.

Россию за ночь и утро пятницы, 5 апреля, пытались атаковать 53 беспилотника. Средства ПВО, по данным Минобороны, сбили 44 дрона над Ростовской областью, над Кубанью — еще 6. Беспилотные устройства также были поражены в Саратовской, Курской и Белгородской областях.