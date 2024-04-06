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11:35, 6 апреля 2024Россия

В российском городе решили построить защитные дамбы из-за паводка

Под Курганом построят дамбы для предотвращения подтоплений из-за паводков

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области

В Кетовском муниципальным округе Курганской области возведут защитные дамбы, чтобы предотвратить подтопления из-за паводков. Об этом сообщил глава муниципального округа Олег Язовских на странице во «ВКонтакте».

«Обсудили вопрос по проведению противопаводковых мероприятий и приняли решение о совместном строительстве защитных дамб и подготовке населения к эвакуации», — сообщил он.

Язовских напомнил, что эвакуация жителей является не их правом, а обязанностью. Он также сообщил, что пункт временного размещения находится в селе Большое Чаусово.

Ранее в части Челябинской области ввели режим ЧС из-за подтоплений. Аналогичные меры действуют в Оренбургской области и Алтайском крае.

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      Анастасия Шейкина
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