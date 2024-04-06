В сгоревшем «Крокусе» приступили к проведению пожарной экспертизы

В сгоревшем после теракта «Крокус Сити Холле» проводят пожарную экспертизу

В настоящее время в сгоревшем в результате теракта «Крокус Сити Холле» проводится пожарная экспертиза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Crocus Group.

По словам представителя компании, всеми вопросами, связанными с проверкой здания концертного зала на огнеустойчивость, занимается Следственный комитет РФ. В Crocus Group также подчеркнули, что материалы, с использованием которых строился «Крокус», соответствуют всем стандартам качества.

Ранее сообщалось, что часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка в «Крокус Сити Холле». не сработала после возникновения пожара. Это следует из опросов потерпевших.

Жертвами теракта, произошедшего вечером 22 марта, по последним данным, стали 144 человека, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.