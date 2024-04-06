Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

Развожаев предупредил жителей Севастополя о громких звуках из-за учений ЧФ

Из-за учений Черноморского флота (ЧФ) в Севастополе жители могут услышать громкие звуки. Об этом предупредил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

По его информации, учения расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) проходят с 11.00 до 11.30 в районе Южного и Северных молов. В городе, как подчеркнул Развожаев, все спокойно.

Днем ранее, 5 апреля, в городе объявляли воздушную тревогу. Тогда же перекрывали движение по Крымскому мосту.

До этого Развожаев предупреждал жителей об учениях с реактивными бомбометами.