Жители Орска бросились раскупать питьевую воду

РБК: в Орске после прорыва дамбы начали раскупать питьевую воду

Жители Орска после прорыва дамбы начали раскупать питьевую воду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным издания, местные жители отмечали, что в ряде магазинов уже нет бутилированной воды. Однако представители администрации заверили, что, несмотря на то, что этот товар быстро разбирают, его запасы постоянно восполняются.

«Бутилированную воду быстро разбирают, но ведется подвоз в торговые точки города», — цитирует РБК заявление пресс-службы.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка.

Вечером в пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч людей.