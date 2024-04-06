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13:21, 6 апреля 2024Россия

Жители Орска бросились раскупать питьевую воду

РБК: в Орске после прорыва дамбы начали раскупать питьевую воду

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жители Орска после прорыва дамбы начали раскупать питьевую воду. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным издания, местные жители отмечали, что в ряде магазинов уже нет бутилированной воды. Однако представители администрации заверили, что, несмотря на то, что этот товар быстро разбирают, его запасы постоянно восполняются.

«Бутилированную воду быстро разбирают, но ведется подвоз в торговые точки города», — цитирует РБК заявление пресс-службы.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение в два раза увеличить выплаты пострадавшим от паводка.

Вечером в пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Старый город стало затапливать водой. В зоне бедствия оказались более четырех тысяч домов и более десяти тысяч людей.

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      Екатерина Подвигина
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