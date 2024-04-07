Франция прервала с Россией сотрудничество в области борьбы с терроризмом

Посол Мешков: Франция прервала контакты с Россией в области борьбы с терроризмом

Контакты в области борьбы с терроризмом между Россией и Францией были прерваны. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Российский посол рассказал, что ранее между странами было налажено эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом, однако недавно Париж прекратил все коммуникации в этой области. Франция ввела специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными в Париже, по вопросам безопасности, однако российское посольство не пригласили и не проинформировали об этой инициативе.

Также, по словам Мешкова, российские дипломаты до сих пор не получили пропуска для передвижения по городу в период Олимпийских игр, что затрудняет работу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможных похищениях россиян на Олимпиаде в Париже.

