Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:35, 7 апреля 2024Мир

Франция прервала с Россией сотрудничество в области борьбы с терроризмом

Посол Мешков: Франция прервала контакты с Россией в области борьбы с терроризмом
Алексей Мешков

Алексей Мешков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Контакты в области борьбы с терроризмом между Россией и Францией были прерваны. Об этом заявил посол России во Франции Алексей Мешков в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Российский посол рассказал, что ранее между странами было налажено эффективное сотрудничество в борьбе с терроризмом, однако недавно Париж прекратил все коммуникации в этой области. Франция ввела специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными в Париже, по вопросам безопасности, однако российское посольство не пригласили и не проинформировали об этой инициативе.

Также, по словам Мешкова, российские дипломаты до сих пор не получили пропуска для передвижения по городу в период Олимпийских игр, что затрудняет работу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о возможных похищениях россиян на Олимпиаде в Париже.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Паводок в Оренбуржье отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера

      Под Новосибирском избили заступившегося за женщину участника СВО

      В России провайдеры получили свободный доступ в многоквартирные дома. Закон подписал Путин. В чем он заключается?

      Выпуск ракет комплекса «Искандер-М» существенно нарастили в России

      Российский НПЗ приостановил работу из-за паводка

      Сотрудники украинского военкомата пытались мобилизовать 14-летнего подростка

      В Орске все школы перевели на дистанционное обучение

      Пеллегрини победил на выборах президента Словакии

      Российская теннисистка рассказала об отношении американцев к ней

      В России учредили новый праздник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше