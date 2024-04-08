Путин заслушал доклады по ситуации с паводками

Пресс-секретарь Песков: глава МЧС Куренков доложил Путину о ситуации с паводками

Президент России Владимир Путин заслушал доклады о ситуации с паводками главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов подтопленных регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, в Кремле сообщили, что в затронутых паводком регионах мобилизованы все службы, чтобы быть готовыми к развитию ситуации.

От паводков, по последним данным, больше всего пострадала Оренбургская область, где ввели режим ЧС федерального характера. Глава МЧС России Александр Куренков назвал ситуацию критической. В результате разрушения защитных сооружений на реке Урал подтопило тысячи домов и участков.

Утром 8 апреля уровень воды в реке Урал достиг 872 сантиметров, приблизившись к опасному значению в 930 сантиметров.