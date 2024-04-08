Раскрыт секрет физической формы Павла Деревянко

Журналисты Men Today раскрыли секрет физической формы российского актера Павла Деревянко. Об этом сообщается на сайте издания.

По информации источника, Деревянко предпочитает кардиотренировки и стретчинг. После основной тренировки актер обычно около получаса тратит на растяжку. Кроме того, он каждый день делает зарядку по 15-20 минут.

В комплекс тренировки артиста входит становая тяга, тяга штанги в наклоне обратным хватом, фронтальная тяга в блоке, тяга гантелей к поясу в наклоне, протяжка штанги (с паузой в верхней точке) и обратные отжимания на трицепс (с дополнительным весом), а также жим гантелей от плеч сидя.

В июле 2023 года фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.