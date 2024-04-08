«Росатом» потребовал от европейской страны компенсировать срыв строительства АЭС

«Росатом» потребовал от Финляндии €3 млрд из-за отказа от строительства АЭС

«Росатом» обратился в Международный арбитражный суд с требованием компенсировать срыв строительства атомной электростанции (АЭС). Об этом со ссылкой на отчетность группы «Атомэнергопром» сообщает РИА Новости.

Сумма исков к Хельсинки из-за отказа от строительства АЭС «Ханхикиви-1» в европейской стране оценивается примерно в три миллиарда евро.

В июле 2022 года проектная компания Fennovoima Oy, треть которой принадлежала «Росатому», сообщила о расторжении контракта. После этого компания обратилась с различными требованиями, в том числе о взыскании по гарантиям возврата авансов по ЕРС-контракту на общую сумму 1,7 миллиарда евро, но в «Росатоме» с требованиями не согласны.

В августе 2022 года корпорация подала в суд шесть исков, связанных с разрывом контракта, запросив три миллиарда долларов. Намерение выставить Финляндии счет глава «Росатома» анонсировал в июне. Помимо указанных исков, «Атомэнергопром» требует досрочно вернуть заем, предоставленный Fennovoima, и компенсировать стоимость принадлежащих группе активов из-за расторжения соглашения акционеров. Стоимость займа оценили в 920,5 миллиона евро.

Гендиректор российской госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев призвал Финляндию возводить энергетические объекты за свои деньги и напомнил, что Международный совет по разрешению споров (DRB) признал неправомерным расторжение контракта на сооружение в Финляндии АЭС «Ханхикиви-1» со стороны Fennovoima.