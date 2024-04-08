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21:19, 8 апреля 2024Экономика

«Росатом» потребовал от финской энергокомпании три миллиарда евро

«Росатом» потребовал от финской энергокомпании Fennovoima Oy около €3 млрд

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская госкорпорация «Росатом» потребовала от финской энергокомпании Fennovoima Oy около трех миллиардов евро. Об этом сообщается в консолидированной финансовой отчетности «Атомэнергопрома» за прошлый год.

Отмечается, что по состоянию на отчетную дату требования АО «Атомэнергопром» (консолидирует гражданские активы «Росатома») находятся на рассмотрении международных арбитражей.

В апреле 2023 года «Росатом» потребовал компенсацию от Финляндии из-за срыва проекта строительства атомной электростанции «Ханхикиви-1». В частности, российская сторона призвала проектную компанию Fennovoima досрочно вернуть заем на 920,5 миллиона евро.

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      Марина Совина
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