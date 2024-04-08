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09:35, 8 апреля 2024Наука и техника

Спутники-шпионы для разведки США назвали «Святым Граалем»

The War Zone: США понадеялись на «Святой Грааль» стратегической разведки

Фото: Mike Blake / Reuters

Американские спутники-шпионы для разведки США на низкой околоземной орбите от компании Starshield — подразделения SpaceX — сегодня можно считать «Святым Граалем». Такой вывод сделали авторы материала The War Zone.

По данным издания, спутники могут оснастить радарами с GMTI, то есть возможностью отслеживать объекты в движении. Утверждается, что до этого подобные системы были лишь на самолетах E-8C JSTARS.

В статье указано, что главная цель программы — постоянное отслеживание наземных мобильных установок баллистических ракет, в том числе России и Китая. Авторы добавили, что эта возможность стала «чем-то вроде "Святого Грааля" стратегической разведки, который Пентагон жаждал на протяжении десятилетий».

О том, что принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску компания SpaceX создает сеть из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с разведкой США, стало известно в середине марта. Национальное управление военно-космической разведки (NRO) подписало соглашение с бизнесменом на сумму 1,8 миллиарда долларов еще в 2021-м.

На сайте SpaceX сказано, что спутники-шпионы Starshield будут работать через терминалы Starlink. Помимо «беспрецедентного сквозного шифрования» данных пользователей, в компании обещают «дополнительные высоконадежные криптографические возможности для размещения секретной полезной нагрузки и безопасной обработки данных».

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