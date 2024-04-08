Турция подала заявку на участие в возглавляемом Китаем проекте лунной станции

Турция подала заявку на участие в возглавляемом Китаем проекте лунной станции

Турция подала заявку на участие в возглавляемом Китаем проекте лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом ТАСС сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Анатолий Петрукович.

«Есть заявки на участие в станции от Турции, например, от других стран», — сказал руководитель.

В январе на страницах издания SpaceNews научный сотрудник Центра аэрокосмических исследований и безопасности в Лахоре (Пакистан) Мустафа Билал заметил, что в мире вокруг США и Китая начинают зарождаться астрополитические альянсы.

В декабре Египет официально присоединился к возглавляемому Китаем проекту ILRS.