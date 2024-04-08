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01:24, 8 апреля 2024Мир

В европейской стране заявили о полном отсутствии диалога с Россией

Президент Финляндии Стубб сообщил об отсутствии политического диалога с Россией

Фото: Tom Little / Reuters

Политический диалог между Россией и Финляндией в настоящий момент полностью отсутствует. Об этом заявил президент европейской страны Александер Стубб в интервью телеканалу CNN.

«Буду честным, у нас сейчас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией», — признался он. При этом Стубб высказался о важности подобного диалога для проведения мирных переговоров по украинскому конфликту.

Ранее в некоторых городах Финляндии состоялись акции протеста против закрытия границы с РФ. Жители Хельсинки прошли по центральной части города к парламенту, их сопровождали сотрудники полиции. Демонстранты держали в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои», а также государственные флаги. В протестах участвовали около 110 человек.

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      Маргарита Пименова
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