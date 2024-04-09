9 апреля в России отмечают День работников клининговой сферы, в США — День единорогов, а в Финляндии празднуют День финского языка. По всему миру любители АСМР отмечают праздник в честь этого феномена. Подробнее о торжествах 9 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работников клининговой сферы

9 апреля 1699 года Петр I издал указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Однако первые дворники официально появились в стране еще раньше — при царе Алексее Михайловиче. Так что клининговая служба в России имеет долгую и богатую историю. Несмотря на это, профессиональный праздник начали отмечать лишь 2009 году по инициативе частных клининговых компаний. Позднее он стал набирать популярность и стал общероссийским, хотя официального статуса пока не получил.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Праздники в мире

День осведомленности об автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР)

АСМР — это феномен восприятия, при котором человек ощущает приятные покалывания в затылке, распространяющиеся в виде мурашек по шее, спине и конечностям. Те, кто ощущает его, сравнивают ощущения с «пузырьками в бокале шампанского». Триггерами могут быть звуки — постукивание ногтями, перелистывание страниц, шепот и другие. Кроме того, АСМР могут вызвать некоторые зрительные раздражители. Явление пока полностью не изучено, однако с 2012 года в его честь отмечается неофициальный праздник.

День финского языка

Жители Финляндии отмечают день национального языка 9 апреля, в день смерти философа, политика и лингвиста Микаэля Агриколы. Именно он заложил основы финской письменности и создал первый учебник финского языка. В память о его заслугах в Финляндии ежегодно проводят мероприятия, связанные с сохранением национальной культуры, традиций, истории.

Mikael Agricola. Изображение: Albert Edelfelt / Wikimedia

Какие еще праздники отмечают в мире 9 апреля

День национального единства в Грузии;

День доблести на Филиппинах;

День ядерных технологий в Иране;

День единорога в США;

День памяти мучеников в Тунисе.

Какой церковный праздник сегодня

День памяти мученицы Матроны Солунской

Согласно преданию, Матрона Солунская жила в III веке и была рабыней богатой иудейки. В тайне от хозяйки она возносила молитвы Христу. Однако когда госпожа узнала об этом, заставила слуг избивать Матрону. В итоге святая скончалась от издевательств. Чтобы избежать обвинений в убийстве, ее госпожа приказала сбросить тело святой со скалы, якобы это был несчастный случай.

День памяти мучеников Мануила и Феодосия

Верующие Мануил и Феодосий жили в IV веке в городе Сирмий, принадлежавшем Римской империи. Сейчас это территория Сербии.

Видя, как власти расправляются с христианами, Мануил и Феодосий, не побоявшись казни, сами пришли к правителю и заявили о своей преданности Христу. Такая смелость удивила правителя и приближенных, однако праведников все равно посадили в темницу, а затем подвергли страшным мучениям и в итоге обезглавили.

Какие еще церковные праздники отмечают 8 апреля

День памяти преподобного Иоанна прозорливого, Египетского;

День памяти преподобного Кирика Фракийского;

Второй день четвертой седмицы Великого поста.

Приметы на 9 апреля

Если 9 апреля петухи не поют, то скоро будут заморозки.

Если утром лег туман, то урожай зерновых будет богатым.

Если 9 апреля кошка чихает, то будет ливень.

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Кто родился 9 апреля

Американская актриса Синтия Никсон (58 лет) прославилась благодаря одной из главных ролей в сериале «Секс в большом городе». Сейчас снимается в продолжении сериала. Помимо прочего, актриса активно борется за права женщин, также она выдвигала свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.

Американская актриса Кристен Стюарт (34 года) получила широкую известность благодаря франшизе «Сумерки». Также она снималась в фильмах «Спенсер», «Белоснежка и охотник» и многих других. Является обладательницей премий «Сезар», «Готэм» и BAFTA.

Кто еще родился 9 апреля