Банкам в России рекомендовали простить долги пострадавшим от наводнений

ЦБ: пострадавшим от наводнений следует реструктурировать или простить долги

Центральный Банк России выпустил рекомендацию для кредиторов и страховщиков. Регулятор призвал организации войти в положение заемщиков, пострадавших от наводнений.

В Центробанке рекомендовали кредиторам принимать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке. Такие заявки следует рассматривать на основании тех документов, которые есть в наличии у человека, не требуя полного комплекта, который можно будет предоставить позже, пояснили в пресс-службе. Право на льготу имеют клиенты с займами до 1,6 миллиона рублей касательно автокредитов, 150 тысяч — кредитных карт, и 450 тысяч — по иным кредитам.

Кроме того, регулятор призвал финансовые организации реструктурировать договоры пострадавших по своим собственным программам или даже простить долги в особых ситуациях. Также банки попросили не обращать взыскание на заложенное имущество.

В свою очередь, страховым компаниям рекомендовали упростить и ускорить урегулирование убытков пострадавших от паводка. Например, страховщики могут самостоятельно запросить необходимые документы в профильных ведомствах и учитывать информацию, имеющуюся в наличии, — сведения о месте регистрации или фактического проживания человека. Также их призвали дать клиентам отсрочку по платежам за полисы.

Весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 российских регионах. Наиболее пострадала от паводка Оренбургская область, где прорвало дамбу в Орске, что привело к затоплению тысяч домов и земельных участков. Кроме того, в Челябинской, Курганской и Тюменской областях ввели режим ЧС.