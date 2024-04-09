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20:46, 9 апреля 2024Моя страна

Неожиданный артефакт возрастом 145 миллионов лет нашли в Крыму

В Крыму нашли иглу морского ежа возрастом 145 миллионов лет

Фото: Виталий Родионов / Telegram-канал «Mash на волне»

Неожиданный артефакт возрастом 145 миллионов лет нашли в Крыму. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

Речь идет об игле вымершего вида морского ежа Cidaris sp., который был значительно больше своих сородичей. Длина иглы составляет восемь сантиметров.

Окаменелость нашел палеонтолог Центрального музея Тавриды в Белогорском районе во время экскурсии.

Ранее в апреле в Омске перед сносом расселенного дома обнаружили плакаты 70-летней давности.

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      Екатерина Ештокина
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