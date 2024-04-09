В Пентагоне высказались об отношении России к вступлению Украины в НАТО

Шеф Пентагона Остин: на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО, так же как и Финляндии со Швецией. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе слушаний в Сенате США законодатели спросили министра обороны, хотел бы он на месте России присоединения Киева к Североатлантическому альянсу или нет. «Конечно, будь я Россией, то не хотел бы этого», — высказался Остин.

Глава ведомства уточнил, что на месте Москвы он также не желал бы вступления в альянс Швеции и Финляндии, которые уже являются его членами.

Ранее Остин рассказал, что США выступают за вступление Украины в НАТО в какой-то момент в будущем.

Постпред США при Североатлантическом альянсе Джулианн Смит отметила, что это возможно после завершения конфликта с Россией.