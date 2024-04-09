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12:58, 9 апреля 2024Бывший СССР

Песков прокомментировал визит главы Гагаузии в Москву

Песков: Путин не встретится с прибывшей в Москву главой Гагаузии Гуцул
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Дмитрий Осматеско / Sputnik / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с прибывшей в Москву главой Гагаузской автономии Молдавии Евгенией Гуцул. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет, с Владимиром Путиным встреча не планируется», — заявил Песков.

9 апреля стало известно, что Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. В своем Telegram-канале она сообщила, что приехала подписывать соглашение о сотрудничестве и поддержке с крупным российским банком.

В марте Гуцул посетила Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в Сочи, где встретилась с Путиным.

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