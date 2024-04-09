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04:46, 9 апреля 2024Мир

Посол России предупредил о последствиях атак на ЗАЭС

Посол России Антонов: атаки ВСУ на ЗАЭС угрожают радиационной катастрофой
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил о последствиях атак на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

«Безответственные киевские вылазки угрожают радиационной катастрофой. Такие действия подрывают глобальную безопасность», — заявил он. По его мнению, Соединенные Штаты даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России.

«Крайне важно не допустить, чтобы в своей агонии [Владимир] Зеленский позволил возникнуть радиационной катастрофе», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обстрел Запорожской АЭС Вооруженными силами Украины. По его словам, подобные действия имеют очень плохие последствия, но украинские власти, несмотря на это, «продолжают свою террористическую активность». В МИД России заявили, что Киев, который поддерживает Запад, встал на путь ядерного террора, нанеся удары по ЗАЭС.

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      Марина Совина
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