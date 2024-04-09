Описан порядок действий при укусе клеща

Врач Сережина: при укусе клеща необходимо отнести паразита на анализ

При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться к врачу, а также отнести паразита на анализ, рассказала «Ленте.ру» врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Она также отметила, что по возможности клеща лучше сохранить живым — так анализ получится точнее.

«Среди всех распространяемых клещами инфекций человека поражают семь: энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, клещевой возвратный тиф, туляремия, бабезиоз и пятнистая лихорадка. Все эти заболевания объединяет одно свойство — они способны привести к необратимым повреждениям центральной нервной системы, к инвалидности или даже летальному исходу», — предупредила врач.

По словам Сережиной, отличить зараженного клеща от здорового внешне невозможно, потому его необходимо отнести на анализ.

«Вырывать присосавшегося клеща нельзя — это приведет к тому, что его голова с хоботком останутся в ране. Ни в коем случае нельзя и раздавливать клеща — так в ранку попадет еще больше инфекционных агентов. Прижигать паразита, капать на него маслом или керосином тоже нельзя. Так его органы дыхания закупорятся и членистоногое отрыгнет содержимое, что увеличит риск попадания инфекции», — рассказала специалистка.

Врач рекомендовала брать с собой в лес специальное приспособление для выкручивания клещей. В такие наборы, как она объяснила, часто входит и пробирка, куда можно поместить паразита. Если специального устройства нет, Сережина предложила воспользоваться пинцетом или ниткой.

«Необходимо аккуратно затянуть петлю на клеще как можно ближе к коже, после чего медленными вращающими движениями вытаскивать паразита, одновременно слегка натягивая нитку вверх под углом в 90 градусов. Если же голова все же оторвалась, не извлекайте ее. Обработайте укус спиртом или йодом и подождите три-пять дней, она выйдет сама. А если недалеко находится травмпункт, то лучше доверить выкручивание клеща специалистам», — заключила врач.

Ранее сообщалось, что в парках Москвы появились первые клещи. Об этом предупредил жителей столицы начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.