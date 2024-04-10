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22:01, 10 апреля 2024Спорт

Экс-игрок сборной России вспомнил о пересечении границы с Украиной без паспорта

Олег Веретенников вспомнил о пересечении границы с Украиной без паспорта

Бывший футболист волгоградского «Ротора» и сборной России Олег Веретенников вспомнил о том, как в 1992 году пересек границу Украины с Россией без паспорта. Его слова приводит Sport24.

Экс-игрок рассказал, что тренировался в киевском «Динамо», но им активно интересовались волгоградцы. По словам Веретенникова, он согласился на поездку в Россию только потому, что понимал, что она сорвется из-за отсутствия у него на руках паспорта. Однако люди президента «Ротора» Владимира Горюнова решили эту проблему.

«Они каким-то образом провели меня через границу без единого документа. А потом таким же макаром и мою жену. Ей Горюнов вообще сказал, что я уже подписался с "Ротором". Хотя на тот момент я даже не планировал этого делать», — заявил Веретенников.

Форвард играл за «Ротор» с 1992 по 2000 год. Вместе с командой он дважды становился серебряным призером чемпионата России и трижды был лучшим бомбардиром турнира.

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      Алексей Гусев
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