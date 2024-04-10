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05:30, 10 апреля 2024Интернет и СМИ

Перечислены указывающие на мошенников признаки в разговоре

Эксперт Лукацкий: признаком звонка мошенника может быть угрожающий контекст

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

«Красными флагами», указывающими на звонок от мошенников, могут быть угрожающий контекст диалога, попытки заставить занервничать, несоответствие озвучиваемой информации, а также попытка выяснить чувствительные для человека данные. Такие приемы злоумышленников в разговоре с «Лентой.ру» назвал эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.

«Я бы говорил о "красных флагах", которые должны заставить человека задуматься, с кем он общается на самом деле. Это касается любой коммуникации, будь то электронная почта, мессенджер или телефонный звонок. Прежде всего, "красный флаг" — это угрожающий контекст диалога либо что-то очень срочное. Например: "Ваш счет будет заблокирован, срочно свяжитесь с нами". Мошенники пытаются заставить человека занервничать», — объяснил Лукаций.

Другой озвученный экспертом признак — просьбы предоставить чувствительную для абонента информацию. Например, фото карты с двух сторон, пароль, пин-код.

«Третий "красный флаг" — сообщение, которое слишком хорошо, чтобы быть правдой. Например, с рассказом о выигрыше в лотерею, неожиданном наследстве. Четвертый — любое неожиданное и не ожидаемое сообщение. Вроде звонка из ФСБ или от генерального директора. Особенно в случае, если человек даже никогда с ним до этого не общался. Последнее — это несоответствие информации: ошибка в адресе, в ссылке, по которой просят пройти», — заключил специалист по безопасности.

Лукацкий призвал обращать внимание на эти признаки при любом варианте коммуникаций. По его мнению, они будут актуальны как в текущих мошеннических схемах, так и в схемах будущего.

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      Наталия Белова
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