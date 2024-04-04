Россиянам назвали первые признаки разговора с мошенником

IT-эксперт Лукацкий: выманивание информации — признак разговора с мошенником

Существует два основных признака, которые говорят о том, что вы разговариваете с мошенником, рассказал эксперт по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Моменты, которые должны настораживать при общении, он назвал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Первый и основной признак — когда звонящий требует предоставить какую-то конфиденциальную информацию, которую в обычной жизни никто не предоставляет, сообщил IT-эксперт. В числе примеров он назвал одноразовый код, пароль, какие-то персональные данные вроде номера паспорта, номер какой-то заявки, если это связано с каким-то заказом.

То есть ровно та информация, которая обычно доступна только конкретному человеку, которому, собственно, и звонят Алексей Лукацкий эксперт по кибербезопасности

Второй признак — когда того, кому пишут или звонят, просят что-то сделать: перейти по какой-то ссылке, переслать какой-то код, проголосовать в каком-то голосовании и так далее. То есть человека подталкивают совершить те действия, которые потенциально могут привести к потере аккаунта, заражению компьютера и тому подобным вещам. При чем этот признак может быть как связанным с первым, так и абсолютно независимым, обозначил собеседник «Ленты.ру».

«Каждый из этих вариантов может потом раскручиваться. К действию подводят, сначала идет какая-то дискуссия. Например, так называемый фейковый босс, ненастоящий начальник говорит вам, что с вами свяжется сотрудник спецслужб или прокуратуры и вы должны выполнять все его указания. Через какое-то время с жертвой связывается этот сотрудник, который говорит, что вам надо перевести деньги на защищенный счет или выполнить какие-то иные действия. То есть здесь идет такая подготовительная операция к этому второму признаку, который говорит нам о том, что мы имеем дело с мошенниками», — поделился Лукацкий.

Ранее эксперт в области безопасности Александр Власов предупредил, что мошенники стали использовать тему теракта в «Крокусе» для наживы и кражи денег у россиян. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал три схемы, с помощью которых злоумышленники выманивают сбережения у своих жертв.