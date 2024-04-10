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16:56, 10 апреля 2024Мир

Генсек НАТО допустил создание штаба войск НАТО в Финляндии

Генсек НАТО Столтенберг допустил создание штаба войск НАТО в Финляндии

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил создание штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии, добавив, что оно может занять несколько месяцев. Об этом сообщает ТАСС.

«НАТО приветствует тот факт, что Финляндия предложила разместить на своей территории штаб сухопутной компоненты многонациональных сил НАТО. Однако пока никакого решения еще не принято», — рассказал генсек по итогам встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Столтенберг также почеркнул, что сейчас ожидаются рекомендации главнокомандующего Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, генерала Кристофера Каволи. На основе его мнения будет принято дальнейшее решение.

Ранее газета IltaLehti сообщила о планах создать штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы на территории в Финляндии, в городе Миккели. Данныетакже подтвердил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

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      Максим Габриелян
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