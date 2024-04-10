Кремль рассказал о сотрудничестве с США в мирном космосе
Песков: Россия и США продолжают сотрудничество в мирном космосе
Россия и США продолжают сотрудничество в области мирного космоса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие — это важно», — заявил представитель Кремля.
Ранее начальник Космического командования США Стивен Уайтинг сказал, что хочет иметь деконфликтные каналы связи с Москвой.
Также в апреле он заявил, что в будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого.