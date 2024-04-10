Кремль рассказал о сотрудничестве с США в мирном космосе

Песков: Россия и США продолжают сотрудничество в мирном космосе

Россия и США продолжают сотрудничество в области мирного космоса, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается мирного космоса, то здесь сотрудничество продолжается, и взаимодействие — это важно», — заявил представитель Кремля.

Ранее начальник Космического командования США Стивен Уайтинг сказал, что хочет иметь деконфликтные каналы связи с Москвой.

Также в апреле он заявил, что в будущем мир ожидают сражения в космосе, однако США не хотят этого.