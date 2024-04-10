Медведев вышел в третий круг турнира АTP и сыграет с россиянином

Медведев вышел в третий круг турнира АTP и сыграет с россиянином Хачановым

Россиянин Даниил Медвеев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АTP) в Монте-Карло. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во встрече второго круга, которая прошла в среду, 10 апреля, российский теннисист обыграл француза Гаэля Монфиса. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу россиянина. Соперники провели на корте 1 час и 28 минут.

В третьем круге Медведев сыграет с соотечественником Кареном Хачановым. Россиянин в своем матче ранее победил аргентинца Франсиско Серундоло (4:6, 6:4, 6:3).

Медведев занимает четвертое место в рейтинге АTP, Монфис находится на 40-й строчке. Ранее турнир в Монте-Карло покинул действующий победитель — россиянин Андрей Рублев.