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02:23, 10 апреля 2024Экономика

Стало известно о нежелании Microsoft сворачивать деятельность в России

ТАСС: Microsoft по-прежнему не хочет формально сворачивать деятельность в России

Фото: Jimin Kim / Global Look Press

Американская корпорация Microsoft не планирует ликвидировать свои юридические лица в России, об этом свидетельствуют их бухгалтерские отчетности за 2023 год, пишет ТАСС.

Упоминания об этом были найдены в документациях трех из четырех местных юридических лиц корпорации. Специалисты отметили, что аналогичные решения по ним были приняты и по итогам 2022 года, уже после приостановки продаж новых продуктов. Microsoft также приняла решение заблокировать в РФ и существующие — облачные — решения.

Журналисты отметили, что Microsoft, по меньшей мере, не планирует ликвидировать основное юрлицо «Майкрософт рус», а также «Майкрософт девелопмент центр рус» и «Майкрософт пейментс рус». Они сделали вывод, что корпорация по-прежнему не хочет формально сворачивать деятельность в России.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин обвинил американскую компанию Microsoft в оказании поддержки Киеву и действиях во вред РФ. Он обратил внимание на то, что компания «запятнала себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред нашему государству».

В марте 2022 года стало известно, что компания прекращает продажи своих товаров и предоставление услуг на российском рынке из-за ситуации на Украине.

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      Марина Совина
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