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07:50, 10 апреля 2024Ценности

Назван самый популярный у россиян товар для взрослых

Фото: Maxence Pira / Unplash

Самым популярным у россиян товаром для взрослых оказались мастурбаторы. Соответствующее исследование аналитического ресурса «Чек Индекс» и сервиса по выкупу и доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Аналитики изучили спрос на товары и игры для взрослых в торговле онлайн и офлайн форматов в первом квартале 2024 года. Выяснилось, что в топ-покупок товаров для взрослых помимо мастурбаторов вошли: эротическое нижнее белье (15 процентов), вибраторы (19), фаллоимитаторы (6,5), презервативы (5,6), возбуждающие средства и пролонгаторы (5,3), а также лубриканты (4,4).

Отмечается, что средний чек категории «18+» составил 3500 рублей, число покупок при этом выросло на 41 процентов в сравнении год к году. В список самых популярных марок вошли: Svakom, Lelo, Sagami, Wo Se и Qingcheng Bird (Qingchengniao)

В апреле 2023 года сообщалось, что россияне стали меньше интересоваться сексом и товарами для взрослых.

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      Карина Черных
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