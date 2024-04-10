Названа сумма отступных в новом контракте Чалова с ЦСКА

СЭ: сумма отступных в новом контракте Чалова с ЦСКА составила 4,2 миллиона евро

В новом контракте нападающего Федора Чалова с московским ЦСКА прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро. Такую сумму назвал «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что это условие с высокой долей вероятности позволит футболисту ближайшим летом перейти в зарубежную команду. Армейцы уже занялись поиском замены игроку.

О продлении контракта Чаловым с ЦСКА стало известно 9 апреля. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе армейцев нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.