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19:18, 10 апреля 2024Спорт

Названа сумма отступных в новом контракте Чалова с ЦСКА

СЭ: сумма отступных в новом контракте Чалова с ЦСКА составила 4,2 миллиона евро
Фёдор Чалов

Фёдор Чалов. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В новом контракте нападающего Федора Чалова с московским ЦСКА прописаны отступные для европейских клубов в размере 4,2 миллиона евро. Такую сумму назвал «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что это условие с высокой долей вероятности позволит футболисту ближайшим летом перейти в зарубежную команду. Армейцы уже занялись поиском замены игроку.

О продлении контракта Чаловым с ЦСКА стало известно 9 апреля. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Чалов выступает за ЦСКА с 2016 года. В составе армейцев нападающий трижды становился серебряным призером чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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      Алексей Гусев
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