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21:57, 10 апреля 2024Россия

Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле ВСУ журналистов в ЛНР

«Вести»: при обстреле журналистов в ЛНР погиб офицер пресс-центра Минобороны

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В результате обстрела съемочной группы ГТРК «Луганск» под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) погиб сопровождающий ее офицер пресс-центра министерства обороны России Евгений Половодов. Об этом сообщили «Вести» в Telegram.

«Оператору Денису Шуму, раненному в ногу, сделали операцию, он остается в госпитале. Корреспондент Артем Юндас получил контузию», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Денис Шум получил осколочное ранение в ногу. Юндас сообщил, что ранение коллеги было оценено как легкое.

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел Вооруженных сил Украины в среду, 10 апреля. В сети появились кадры обстрела.

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      Марина Совина
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