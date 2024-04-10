Отказ «Азова» выполнять приказ главкома ВСУ объяснили

Полковник Кошкин объяснил отказ «Азова» выполнять приказ главкома ВСУ страхом

«Азов» (запрещенная в России террористическая организация) отказывается выполнять приказ главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского по удержанию Часова Яра, так как понимает, что неспособен выполнить эту задачу, считает военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Причину саботажа он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«"Азов" считает, что это слишком для них, что они более квалифицированы и должны заниматься другими задачами, хотя на самом деле причина в другом — они понимают, что эту боевую задачу они не выполнят и все сложат свои буйные головы, вот в чем основная причина, они бояться выполнять боевые задачи», — предположил Кошкин.

Он добавил, что саботаж – это серьезный симптом для Вооруженных сил Украины. «Конечно же это неповиновение, невыполнение и так далее ведет к моральному разложению и, в принципе, к проигрышу, к тому, что их победят», — пояснил эксперт.

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что третья штурмовая бригада «Азов» отказалась выполнять приказ по удержанию Часова Яра. Отмечалось, что аналогичным образом «Азов» ранее действовал в Авдеевке, где отказался входить в город.

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль Богдановку, располагающуюся севернее города Часов Яр. Военным России потребовалось около недели, чтобы организовать около города плацдарм для ожидающегося штурма.