Военный эксперт объяснил действие белого фосфора на организм человека
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил действие на человеческий организм белого фосфора, который, как сообщили СМИ, мог быть использован Киевом в Донецкой народной республике (ДНР). В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин подчеркнул, что этот вид оружия «выжигает человека изнутри».
Ранее СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщали, что ВСУ сбросили химоружие с фосфором у Клещеевки на артемовском направлении в ДНР. По словам источника, колбы с опасным веществом украинские военные сбрасывали с беспилотников. Он также допустил, что ВСУ могли применять адамсит, который при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако.
«Белый фосфор запрещен Женевской конвенцией, он в воде безопасен, активируется в воздухе. У него ядовито-оранжевый дым. Причем активируется температурой до 800 градусов, при попадании в дыхательные пути человека выжигается все изнутри, что приводит либо к тяжелой инвалидности, либо к гибели. Если тело ничем не прикрыто, то от тела буквально ничего не остается», — рассказал Дандыкин.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя эту информацию, подчеркнул, что данный вопрос стоит поднять в рамках Совбеза ООН. «Если эта информация подтвердится — нужно, чтобы она была подтверждена, — то ВСУ и Киев совершили тяжкое преступление, и они автоматически попадают в разряд военных преступников, как бы ни относились отдельные страны к России и к этому конфликту. Использование белого фосфора ВСУ — это международное преступление», — сказал Джабаров в разговоре с «Лентой.ру».