Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:24, 10 апреля 2024Ценности

Популярная певица ответила обругавшим ее за выступление без штанов хейтерам

Фото: Amy E. Price / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Популярная американская кантри-поп-певица Келси Баллерини ответила обругавшим ее за выступление без штанов хейтерам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

30-летняя знаменитость обратила внимание на комментарии с критикой наряда, в котором она вышла на сцену церемонии вручения наград CMT Music Awards 2024. Тогда она примерила блестящее золотистое боди и черные капроновые колготки.

В связи с этим звезда записала видео с подготовки к новому шоу. «"Ты забыла свои штаны для выступления" или "Где твои штаны?". Заткнитесь вы уже. Я этого не делала», — обратилась она к пользователям сети.

В ноябре прошлого года эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный модный тренд в мире. Так, рейтинг возглавили трусы, которые многие знаменитости и модели стали носить в качестве верхнего слоя одежды, например поверх колготок.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о крушении вертолета Ми-24 у побережья Крыма

      Названа предварительная причина крушения военного вертолета Ми-24 у берега Крыма

      Врач назвала пять продуктов для сияния кожи

      На Украине задержали экс-депутата запрещенной партии за поддержку СВО

      Открывшиеся в России вместо Zara магазины получили миллиардные убытки

      В Госдуме рассказали подробности о признанном дезертиром во время комы бойце СВО

      ВСУ использовали химическое оружие на артемовском направлении

      «Ростех» показал испытания «Терминатора»

      В Госдуме предложили запретить агентов в спорте

      В «Крокусе» нашли записку с предупреждением о новом теракте. Послание адресовали Трампу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше