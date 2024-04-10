Популярная певица ответила обругавшим ее за выступление без штанов хейтерам

Популярная американская кантри-поп-певица Келси Баллерини ответила обругавшим ее за выступление без штанов хейтерам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

30-летняя знаменитость обратила внимание на комментарии с критикой наряда, в котором она вышла на сцену церемонии вручения наград CMT Music Awards 2024. Тогда она примерила блестящее золотистое боди и черные капроновые колготки.

В связи с этим звезда записала видео с подготовки к новому шоу. «"Ты забыла свои штаны для выступления" или "Где твои штаны?". Заткнитесь вы уже. Я этого не делала», — обратилась она к пользователям сети.

В ноябре прошлого года эксперты платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды, назвали самый популярный модный тренд в мире. Так, рейтинг возглавили трусы, которые многие знаменитости и модели стали носить в качестве верхнего слоя одежды, например поверх колготок.