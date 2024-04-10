Появились подробности об условиях жизни троих детей в подвале дома в Петербурге

Найденные в подвале дома в Петербурге дети жили среди труб на бетонном полу

Трое мальчиков в возрасте двух, четырех и шести лет, найденных в подвале дома в Санкт-Петербурге, жили среди труб на бетонном полу с разложенными местами досками. Подробности об условиях, в которых росли дети, появились у «Фонтанки».

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, что внутри помещения также установлена мойка. На грязном столе размещена мультиварка и несколько емкостей с крупами. Помимо этого, видно хлам, похожий на часть старого дивана.

Ранее стало известно, что в подвале жилого дома в Петербурге нашли троих детей, которые жили в антисанитарных условиях со своим отцом. Одного из мальчиков, гулявшего в одежде не по погоде, заметила местная жительница, которая и вызвала полицию. несовершеннолетних госпитализировали с кашлем и признаками ОРВИ.

Мать малышей подтвердила, что дети жили с отцом, хотя он и не вписан в их свидетельства о рождении. По словам россиянки, сначала мальчики ходили в частный детский сад. Когда отец забирал их из Самары, в подвале он не проживал, заверила женщина.

Похожая история произошла под Тулой. Там нашли пропавшую семью, которая почти год жила в лесном шалаше, стены которого состояли из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума. Девочки в возрасте 12 и 10 лет все это время не посещали больницу и школу.