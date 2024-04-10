Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:45, 10 апреля 2024Россия

Появились подробности об условиях жизни троих детей в подвале дома в Петербурге

Найденные в подвале дома в Петербурге дети жили среди труб на бетонном полу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Трое мальчиков в возрасте двух, четырех и шести лет, найденных в подвале дома в Санкт-Петербурге, жили среди труб на бетонном полу с разложенными местами досками. Подробности об условиях, в которых росли дети, появились у «Фонтанки».

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, что внутри помещения также установлена мойка. На грязном столе размещена мультиварка и несколько емкостей с крупами. Помимо этого, видно хлам, похожий на часть старого дивана.

Ранее стало известно, что в подвале жилого дома в Петербурге нашли троих детей, которые жили в антисанитарных условиях со своим отцом. Одного из мальчиков, гулявшего в одежде не по погоде, заметила местная жительница, которая и вызвала полицию. несовершеннолетних госпитализировали с кашлем и признаками ОРВИ.

Мать малышей подтвердила, что дети жили с отцом, хотя он и не вписан в их свидетельства о рождении. По словам россиянки, сначала мальчики ходили в частный детский сад. Когда отец забирал их из Самары, в подвале он не проживал, заверила женщина.

Похожая история произошла под Тулой. Там нашли пропавшую семью, которая почти год жила в лесном шалаше, стены которого состояли из фанеры, а крыша представляла собой кусок линолеума. Девочки в возрасте 12 и 10 лет все это время не посещали больницу и школу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Окна посыпались, и двери с петель сорвало». Подполье сообщило об ударе по крупному скоплению войск ВСУ в Очакове

      В Орске начали ловить рыбу рядом с затопленным домом

      Дрон-камикадзе ВСУ атаковал российский регион

      МИД назвал нападение на посольство России в Литве результатом русофобии

      В ВСУ назвали капитуляцию условием для демобилизации

      ЦИК России проверит однократность голосования на выборах президента

      В России нарастили вылов рыбы

      Появились подробности об условиях жизни троих детей в подвале дома в Петербурге

      Стало известно об отказе «Азова» выполнить приказ главкома ВСУ

      Рост экспорта российской нефти до годового максимума объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше